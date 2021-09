Misano, nessuno come la Yamaha: tutti i numeri

Yamaha ha vinto il GP inaugurale, quello delle Nazioni del 1980 con Kenny Roberts, costellando di successi l’albo d’oro, nel quale non sono mai rimasti per più di 4 edizioni senza salire sul gradino più alto del podio, ed è accaduto solo una volta, dal 2015 al 2019. L’anno scorso, a ribadire la loro supremazia a Misano, una doppia vittoria con Franco Morbidelli e Maverick Vinales .

Sono tre i piloti del campo partenti 2021 a risultare i primi nei record di Misano, tutti in compagnia di un pilota illustre del recente passato, Jorge Lorenzo . Per le vittorie infatti Jorge è a quota tre, e lo affiancano Marc Marquez e Valentino Rossi , mentre per le pole, il maiorchino ne ha infilate 4, ed è stato raggiunto l'anno scorso da Maverick Vinales . Già, la pole: proprio il suddetto Vinales l'anno scorso ha sfatato la "maledizione" che aveva visto il poleman mancare la vittoria in 10 gare consecutive qui. È successo nel GP dell’Emilia-Romagna: un digiuno partito dalla vittoria del poleman Pedrosa nel lontano 2010.

10 volte Spagna

Se le pole sono la croce e delizia per Misano, sono anche il terreno di un record incredibile dei piloti spagnoli: dal 2012 in poi solo gli iberici sono partiti al palo nel circuito della Riviera Romagnola, in ben 10 occasioni. È l'unico circuito in cui sono riusciti a raccogliere questo bottino: in tutti gli altri tracciati del motomondiale, nello stesso periodo, al massimo hanno raccolto "solo" 8 pole, ed è successo ad Aragon e Silverstone. Sul versante delle vittorie, sono solo 4 le nazioni vincenti a Misano: la Spagna guida con 9 successi, seguita dall'Italia a 8 e dagli Stati Uniti a 6 (tutti dal 1980 al 1990), quindi l’Australia con i successi di Doohan nel 1991 e Stoner nel 2007.

Per noi l'anno scorso la prima delle due gare di Misano ha presentato una piacevole novità: per la prima volta due piloti di casa nostra hanno realizzato la doppietta qui in top-class: Franco Morbidelli e Pecco Bagnaia.