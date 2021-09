Il grande giorno è arrivato: Maverick Vinales ha debuttato nel Motomondiale con Aprilia, al fianco di Aleix Espargaró. Nelle prime libere di Aragon, il pilota spagnolo ha cercato di prendere sempre più confidenza con la nuova moto. La priorità era accumulare giri: Vinales ne ha completati 21, chiudendo 19° (1'50.187 il miglior tempo). T3 e T4 sono stati i settori più complessi per Maverick, chiamato a cambiare stile in frenata rispetto agli anni in Yamaha. Ecco le prime immagini dal Motorland

