Moto3, GP San Marino: Italia a caccia del record

È il weekend del GP di San Marino, nella classe più piccola puntiamo a un record: quello di Misano può diventare il primo tracciato italiano in cui raggiungere le 5 vittorie. Attenzione a Foggia (reduce dal primo posto di Aragon), terzo nel Mondiale. In Moto2 è la Spagna la nazione da battere, con sei successi. Domenica le gare: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.20, MotoGP alle 14 live su Sky

I circuiti di casa, soprattutto nelle categorie minori, sono sinonimo di "fattore campo": sono i tracciati in cui molti dei piloti muovono i primi passi e, in campionati caratterizzati da atleti la cui carriera ha più futuro che passato, è facile presumere un proliferare di vittorie dei padroni di casa. Non è sempre così, ma quasi. Il nostro paradosso in Moto2 è che il circuito in cui abbiamo vinto di più è Jerez (6 successi), contro i 4 di Misano e Spielberg e la nazione più vincente sul circuito della Riviera Romagnola è la Spagna, con 6 vittorie. È un doppio paradosso, perché a sua volta, per la Spagna, il miglior circuito è proprio Misano, l'unico in cui hanno vinto 6 volte, mentre nel migliore dei casi, in un circuito iberico hanno vinto 5 volte (Motorland Aragon).

Nel 2020 protagonisti Marini e Bastianini

L'anno scorso Luca Marini ed Enea Bastianini hanno raddrizzato il nostro bottino a Misano: in precedenza avevamo vinto solo con Baldassarri nel 2016 e con Bagnaia nel 2018. In Moto3 il circuito in cui i piloti hanno vinto di più è Motegi, con 5 successi, e ad una sola distanza ci sono i due tracciati italiani, Misano e Mugello, a quota 4. Questa domenica quindi possiamo ambire ad eguagliare questo nostro record, facendo diventare Misano il primo tracciato italiano in cui vinciamo 5 volte in Moto3.

Nella classe più piccola non abbiamo rivali: i nostri migliori concorrenti sono gli spagnoli, con i due successi di Alex Rins nel 2013 e 2014. Le nostre vittorie qui sono firmate da Enea Bastianini (2015), Romano Fenati (2017 ed Emilia-Romagna 2020) e Lorenzo dalla Porta (2018).