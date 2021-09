GP San Marino, il programma live su Sky

Settimana speciale del Motomondiale, soprattutto per i nostri piloti: questo weekend si corre il GP di San Marino e della Riviera di Rimini. Spinto dalla prima vittoria in MotoGP, Bagnaia punta a confermarsi per mantenere viva la lotta al titolo: gara domenica live alle 14, preceduta da Moto3 (alle 11) e Moto2 (alle 12.20). Vediamo nei dettagli come vivere il 14° GP della stagione in diretta su Sky

Motomondiale senza pause: lo spettacolare GP di Aragon, con il duello all'ultima curva tra Francesco Bagnaia e Marc Marquez, ha chiuso la domenica del Motorland, questa settimana si torna subito in pista con il GP di San Marino e della Riviera di Rimini. Appuntamento ancora più speciale del solito, per i piloti italiani, per i tanti temi che racchiude: innanzitutto la carica di Bagnaia, che ad Aragon in sella alla Ducati ha festeggiato la sua prima vittoria in MotoGP; il ritorno di Andrea Dovizioso e Franco Morbidelli, che correranno rispettivamente al fianco di Valentino Rossi e Fabio Quartararo; il penultimo GP sul tracciato di Misano dello stesso Rossi (l'ultimo è fissato per il weekend del 22-24 ottobre, mentre la gara dei saluti con cui il Dottore lascerà il Motomondiale sarà quella di Valencia, 12-14 novembre). Sarà possibile seguire il GP di San Marino e della Riviera di Rimini in diretta su Sky: oltre al canale dedicato interamente alle due ruote, Sky Sport MotoGP (208), sono previsti collegamenti in diretta dal circuito su Sky Sport 24 (200) con i protagonisti delle tre classi, per farvi vivere a 360° il Gran Premio.