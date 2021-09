Reduce dalla prima vittoria in MotoGP, Pecco è pronto per confermarsi protagonista anche questo weekend a Misano: "Arriviamo da una gara incredibile, sono fiducioso e determinato". Miller: "Mi aspetto un'atmosfera incredibile". In gara come wild card anche Pirro. Il GP di San Marino e della Riviera di Rimini è live su Sky, le gare domenica Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.20, MotoGP alle 14 GP SAN MARINO: GUIDA TV - NUMERI - MARINI, LIVREA FUCSIA Condividi:

Due vittorie in top class a Misano (nel 2007 con Stoner, nel 2018 con Dovizioso), il secondo posto nel 2020 di Bagnaia ma soprattutto il primo successo in MotoGP ad Aragon domenica scorsa dello stesso Pecco: i numeri spingono la Ducati verso il GP di San Marino e della Riviera di Rimini, in programma questo weekend. Bagnaia punta al bis: "Sono pronto, la vittoria al Motorland è stata incredibile e mi ha dato la carica giusta per affrontare la nostra seconda gara di casa a Misano. Stiamo facendo un ottimo lavoro, sono ottimista e determinato, voglio lottare nuovamente per la vittoria davanti a tutti i nostri tifosi".

Miller: "Mi aspetto un'atmosfera incredibile" Aragon Tra brindisi e selfie, la festa Ducati per Bagnaia Particolarmente carico anche Miller: "Sono entusiasta di tornare a Misano, qui c'è sempre un'atmosfera incredibile. Il GP di domenica scorsa non è andato esattamente come speravamo, ma nelle ultime gare le mie sensazioni in sella alla Desmosedici GP sono state estremamente positive, questo mi rende fiducioso. Punto a fare un buon risultato".