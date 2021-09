Aprilia protagonista insieme alle Ducati a Misano, con il primo posto di Vinales nella classifica combinata dei tempi dopo le prime due sessioni. A seguire la RS-GP c'era anche Andrea Iannone, ex pilota della Casa di Noale, che sta scontando quattro anni di squalifica per doping. "Sono veramente contento per l'Aprilia: dopo il periodo difficile che ha passato, ora sta vivendo un momento positivo. Con loro mi sento sempre come in famiglia, sto bene", ha dichiarato Andrea. Sul suo ritorno in griglia: "Manca ancora un anno e mezzo alla fine della squalifica. Ho sempre il fuoco del pilota dentro, penso sempre alle moto e alle gare, credo che questa sia la mia vita. Quando posso salgo in sella, riesco ancora a essere veloce, fino a quando le cose vanno bene teniamo accesa la fiammella della speranza", ha aggiunto Iannone.