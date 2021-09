Dopo oltre 10 anni, grazie a Pecco un italiano torna davanti a tutti in griglia a Misano: l'ultimo a riuscirci era stato Rossi nel 2009. Il ducatista è alla terza pole stagionale, la decima in tutte le classi. Per la Ducati è la quarta pole su questo tracciato, la settima quest'anno. Secondo al via, Miller è alla 17^ prima fila in top-class. Ecco l'analisi dettagliata attraverso i dati di Michele Merlino. Domenica la gara alla 14 live su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno

