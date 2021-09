Valentino Rossi 23° nelle qualifiche di Misano, complici anche due cadute: "E' stata dura perchè mi sono steso in due occasioni. Dovrò partire molto indietro e non sarà semplice. Il mio potenziale comunque è un po' meglio di quanto visto". Sulla pole di Bagnaia: "Un italiano sulla Ducati, in pole a Misano, è l'apoteosi del motociclismo". Il GP San Marino in diretta domenica alle 14 su Sky Sport MotoGP e su Sky Sport Uno

HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE - IL NUOVO CASCO DI VALE