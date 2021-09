Foggia-Antonelli-Migno: secondo podio tutto italiano quest'anno in Moto3, dopo quello di Silverstone (allora era Fenati-Antonelli-Foggia). Foggia festeggia l'ottavo podio del 2021, il quarto consecutivo, il primo a Misano. "Sono molto contento, è stata una gara fantastica. Avevo lo stesso passo di Fenati, all’inizio abbiamo fatto un po' di bagarre e ho perso posizioni, poi Romano è caduto, mi spiace per lui, in quel punto una scivolara . Da parte mia devo ringraziare tutti per il supporto, dai tifosi al team per la moto che mi mette a disposizione ogni weekend, fino agli sponsor", dichiara Dennis. Ora Foggia è a 42 punti dal leader del Mondiale Acosta: "Mi dispiace per l'inizio della stagione, peccato. Dopo però ci siamo rimesso sotto, abbiamo infilato due vittorie consecutive, quattro podi di fila, sono felicissimo. Ora non penso al titolo ma solo a correre gare dopo gara, cercando di fare il meglio.