Sarà una domenica speciale a Misano. Davanti a tutti, nella griglia di partenza, c'è Bagnaia: dopo la vittoria di Aragon, Pecco non vuole smettere di sognare. In totale ci sono quattro Ducati nelle prime cinque posizioni, per una giornata che si prospetta "Rossa". Le gare delle tre classi per il GP di San Marino in diretta su Sky Sport MotoGP e su Sky Sport Uno: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.20, MotoGP alle 14

"Un pilota italiano su una moto italiana in pole a Misano: difficile desiderare di meglio. Come se in Formula 1 a Monza ci fosse un pilota italiano sulla Ferrari, è l'apoteosi del motociclismo". Parola di una leggenda della MotoGP come Rossi. E se lo dice Valentino, bisogna credergli. I tifosi italiani del Motomondiale hanno vissuto un sabato di grandi emozioni, per tanti motivi. Il primo è sicuramente l'orgoglio di avere davanti a tutti sulla griglia di partenza un pilota italiano come Bagnaia su una moto italiana come la Ducati, proprio come diceva il "Dottore". Un mix che acquista ancora più valore, considerando che si corre in Italia. Un altro grande valore alla gara che vederemo a Misano è la presenza sulla griglia di partenza di quattro Ducati nelle prime cinque posizioni: 1° Bagnaia, 2° Miller, 4° Martin, 5° Zarco. E le moto italiane diventano addirittura sei considerando la top 10 delle qualifiche, dato che anche le due Aprilia hanno fatto molto bene nel sabato del GP San Marino: Aleix Espargaró partirà 8°, mentre Vinales scatta dalla 10^ casella. A tutto questo aggiungiamo che rivedremo in gara Dovizioso e Morbidelli. Andrea, dopo l'annuncio del ritiro al termine del Mondiale 2021, è ritornato in sella con la Yamaha Petronas. Franco è stato promosso nel team Yamaha Factory e per la prima volta correrà una gara con i colori ufficiali. Tanti ingredienti che fanno del GP di Misano un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di motori. Ecco gli orari delle gare, in diretta su Sky Sport MotoGP e su Sky Sport Uno: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.20, MotoGP alle 14. In pista anche la MotoE, con gara-2 in programma alle 15.30.