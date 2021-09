Rossi si gode la seconda vittoria di fila di Bagnaia, talento della VR46: "Siamo molto contenti e orgogiosi come Academy, ma la vittoria è tutta sua, se la meritava. Da Aragon si è sbloccato anche mentalmente, ma va forte da inizio stagione". Sul calore dei tifosi: "Correre di nuovo davanti alla gente cambia la vita, dà un senso a tutto"

Autentico capolavoro di Francesco Bagnaia, a Misano, il suo maestro Valentino Rossi, lo applaude così: "Ho visto alla fine della gara che Pecco esultava e ho immaginato avesse vinto. Sono molto contento per lui, quest'anno è andato sempre molto forte ma mi sembra che in particolare la vittoria di Aragon lo abbia sbloccato anche mentalmente. Ha fatto due weekend perfetti, è stato sempre davanti . Peccato abbia perso un sacco di punti all’inizio della stagione, altrimenti sarebbe stata veramente una bella sfida con Quartararo fino alla fine, al momento sono loro due queli che vanno più forte, è bello vederli battagliare ".

"Noi dell'Academy VR46 siamo molto contenti e orgogliosi , ma non la sentiamo una nostra vittoria, la vittoria di Misano è tutta di Bagnaia. Siamo orgogliosi di averlo aiutato dall’inizio, da quando lo abbiamo preso dalla Moto3 . Lui è uno dei piloti più integrati, che si trova meglio con noi. quando gli chiediamo delle cose è sempre pronto. Devo fare grandi complimenti anche ad Antonelli e Migno. Sono contento soprattutto per Migno, ci voleva questo podio, poi con la parrucca arancione stava bene...".

"Correre davanti alla gente cambia la vita"

"A Misano c'era una bella atmosfera già da giovedi, poi nel weekend c'è stato il pienone come pubblico, ringrazio tutti per il grande supporto, da parte mia ho fatto il massimo. Correre di nuovo davanti alla gente cambia la vita, dà un senso a tutto. Quando corri nei circuiti come l'anno scorso spesso ti chiedi ma perchè, cosa ci stiamo a fare qui? E' stato bellissimo ritrovare i tifosi".