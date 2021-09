Dopo lo splendido successo di Pecco Bagnaia nel GP di San Marino, la MotoGP resta a Misano per due giorni di test: martedì 21 e mercoledì 22 settembre tutti in pista per provare nuove soluzioni in vista del Mondiale 2022. Ecco come seguirli su Sky Sport

La MotoGP resta a Misano . Dopo la meravigliosa vittoria di Bagnaia e in attesa del secondo GP su questa pista ad ottobre (GP dell'Emilia Romagna il 24 ottobre), i piloti della classe regina saranno impegnati martedì 21 e mercoledì 22 settembre in una due giorni di test dal grande significato. Si comincia al mattino fino al tardo pomeriggio, con due differenti sessioni. Con il Mondiale ancora da assegnare, inizia il lavoro dei team in vista del 2022 , con tante soluzioni da provare. Tempi, foto e aggiornamenti sul sito skysport.it e sull' app di Sky Sport .

Tanto lavoro per Dovizioso, Morbidelli e Vinales

Oltre alle possibili novità tecniche portate dalle case, ci sono tre piloti che aspettano in modo particolare questi test: Dovizioso, Morbidelli e Vinales. Andrea è appena rientrato in pista con Petronas dopo 10 mesi di assenza dal paddock e ha bisogno di macinare chilometri per prendere confidenza con il nuovo mezzo (ha chiuso 21° a Misano). Franco ha esordito nel GP di San Marino con la Yamaha ufficiale (18° al traguardo), mentre Maverick ha qualche giro in più nel motore avendo già assaggiato la sua nuova Aprilia ad Aragon e in altre sessioni di test sempre a Misano. Attenzione inoltre a Marc Marquez, che ha recentemente affermato di essere già al lavoro con la Honda per avere una moto super competitiva nel 2022. Discorso simile per Bagnaia, che vuole arrivare all'inizio della prossima stagione con una Ducati subito pronta a lottare per il titolo.