Misano come Silverstone, è ancora podio tricolore

Record per l’Italia a Misano. Dopo solamente una gara (Aragon), bissiamo un monopolio del podio: non era mai accaduto in precedenza. Per l’Italia è il sesto monopolio delle prime tre posizioni, ma nelle occasioni precedenti avevamo dovuto attendere almeno 14 gare per ripeterci (Le Mans 2015-Assen 2016 e Motegi 2017-Buriram 2018), in questo caso l’attesa è durata solamente 3 settimane! Per noi è un altro "record di esperienza". A Silverstone Fenati, Antonelli e Foggia avevano registrato un’età media di 23 anni 11 mesi e 14 giorni, che, per quanto l’età sia incredibilmente giovane, era …il meno giovane per la Moto3. A Misano Foggia, Antonelli e Migno hanno battuto questo record, andando per la prima volta oltre la soglia dei 24 anni, per la precisione 24 anni e un giorno. Un altro record per questo podio? Certo: per la prima volta monopolizziamo il podio a Misano, circuito in cui finora vi avevamo piazzato al massimo due piloti, nel 2015, 2017, 2018 e nel GP dell’Emilia Romagna dell’anno scorso. Ma la carrellata di record italiani nella gara di ieri non finisce qui: si tratta della 5^ vittoria italiana a Misano dopo il 2015 (Bastianini), 2017 (Fenati), 2018 (Dalla Porta) ed Emilia-Romagna 2020 (Fenati). In questo, Misano affianca Motegi quale circuito in cui gli italiani hanno ottenuto più successi davanti al Mugello (4).