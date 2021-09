Il team Kawasaki Puccetti chiude il venerdì di Jerez come indiscusso protagonista, per un duplice motivo. Da una parte c’è infatti il miglior tempo di giornata siglato da Philipp Oettl , che con il suo 1’42”249 della FP1 comanda il combinato delle libere della Supersport. Il tedesco si è messo dietro il rientrante Dominique Aegerter (primo nella sessione pomeridiana), mentre Manuel Gonzalez è terzo e apre in un pacchetto di mischia di quattro piloti in un decimo e mezzo che comprende Steven Odendaal, Niki Tuuli e Randy Krummenacher .

Kenan Sofuoglu subito protagonista

Inutile negare, però, quale fosse il fulcro dell’attenzione oggi: il ritorno in pista di Kenan Sofuoglu, proprio con la squadra italiana alla quale è legato a doppio filo da anni. Dopo tre anni e mezzo di stop, il cinque volte campione del mondo ha siglato il diciottesimo tempo in mattinata e nel pomeriggio ha abbassato di 1”7 il suo crono, chiudendo in un’impressionante settima posizione. Che gran peccato non vederlo in pista nel resto del weekend, nel quale sicuramente avrebbe alzato ancora di più il proprio livello. Il turco si è messo dietro Raffaele De Rosa, il proprio allievo Can Oncu e Stefano Manzi, debuttante in Supersport in sella alla Yamaha GMT94.