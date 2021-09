Rebecca Ortolá, fidanzata di Dean Berta Vinales, ha scritto una lettera per il pilota 15enne morto a causa di un incidente in pista durante Gara 1 della SuperSport 300 a Jerez: "Come è ingiusta la vita, perché ti porta via le persone che ami di più al mondo? Non ho la forza per esprimere il mio dolore. Dal primo giorno sapevo che eri tu la persona giusta, ero sicura che saremmo rimasti insieme per sempre. Ti prometto che ci vedremo presto, ti amo con tutta me stessa. Sarai sempre l'amore della mia vita"

Rebecca Ortolá era molto legata sentimentalmente a Dean. Come tutti gli adolescenti, vivevano una storia d’amore fatta di sogni e sorrisi sui social. E proprio ai social la ragazza ha affidato una lettera rivolta al suo fidanzato scomparso in pista: "Perché? Perché la vita è così? Perché ti porta via le persone che ami di più al mondo? Non ho la forza né le parole per esprimere il mio dolore. Dal giorno in cui ti ho conosciuto, abbiamo iniziato a parlare tutti i giorni, fino a quando sei andato via. Dal primo giorno sapevo che eri tu la persona giusta, nonostante gli alti e i bassi della nostra relazione, ero sicura che saremmo rimasti insieme per sempre, succeda quel che succeda, saremmo stati sempre tu ed io. Come è ingiusta la vita. Mi mancheranno tutti i momenti passati insieme. E tutte le volte che siamo usciti fuori dalle difficoltà supportandoci a vicenda. Mi mancheranno i tuoi messaggi ogni mattina: “Buongiorno mia pichucha, com’è stata la tua giornata vita mia?”. O i tuoi messaggi romantici che mi dicono: “La mia vita senza di te non ha senso, grazie per essere con me nonostante tutto, ti amo”. Oppure quei messaggi come: “Sei la migliore fidanzata del mondo, non so come hai potuto notarmi, non ti merito”. Sì, ti merito, hai meritato tutto il bene in questa vita. La tua famiglia e i tuoi amici saranno sempre con te. Adesso che non ci sei più, chi mi dirà ancora queste cose? Mi hai lasciato un vuoto così profondo. Ti prometto che ci vedremo presto. Come dicevi tu: “Sempre insieme, vita mia”. Ti amo con tutta me stessa. Sei l’amore della mia vita, adesso e per il resto dei miei giorni. Riposa in pace tesoro, tu sai già tutto”.