Quartararo: "Niente calcoli per il titolo, ad Austin voglio vincere"

Il leader del Mondiale pronto a tornare in pista: "Non importa se lotto per il titolo o no, voglio vincere. È stato così a Misano e voglio continuare a correre con questa mentalità". Morbidelli: "Pista difficile, ma mi piace molto. Punto a migliorare il feeling con la moto". La gara di MotoGP di Austin è live alle 21 su Sky

