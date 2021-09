L'ultima volta ad Austin ha chiuso 2°, Vale non può che essere fiducioso in vista del GP in Texas: "Nel 2019 ho avuto un weekend fantastico. Spero di migliorare alcune cose e fare una bella gara". Gli appuntamenti di domenica: Moto3 alle 18, Moto2 alle 19.20, MotoGP alle 21, in diretta su Sky Sport MotoGP e su Sky Sport Uno. In pista anche la Superbike: round di Portimao live su Sky

Saltato l'anno scorso a causa dell'emergenza Coronavirus, nel 2019 il GP di Austin è stato semplicemente "fantastico" per Rossi, come sottolinea lo stesso Valentino: "Il circuito mi piace molto, l'ultima volta che abbiamo corso qui sono stato molto forte sia in qualifica che in gara, sono anche salito sul podio arrivando secondo". "È davvero bello avere l'opportunità di andare a correre al di là dell'Oceano, non vedo l'ora di scendere in pista. Mi sento positivo, spero di riuscire a migliorare alcune cose di cui abbiamo bisogno e di fare una buona gara".