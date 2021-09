Come annunciato da Aprilia attraverso un comunicato, lo spagnolo non sarà al via nel GP delle Americhe in programma questo weekend ad Austin: "Non è passata neanche una settimana dall'incidente di Dean Berta Vinales, suo giovanissimo cugino, troppo poco per recuperare la serenità necessaria"

