In corso la quarta e ultima sessione di prove ad Austin. Terze prove libere targate Ducati: tempo strepitoso di Miller, che ha chiuso in prima posizione nella classifica combinata davanti a Nakagami e Rins. Direttamente in Q2 anche le Desmosedici di Bagnaia, Zarco e Martin, oltre al leader del Mondiale Quartararo e a "Capitan America" Marc Marquez. La lotta per la pole scatta alle 21:10 in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208)

GP AUSTIN, LA GUIDA TV: GARA ALLE 21