Aleix applaude Aprilia: "Come grande azienda ha molti interessi e soldi in gioco, sono davvero orgoglioso di farne parte, ha dimostrato particolare sensibilità rispetto alla situazione di Maverick. Lui ha fatto la scelta giusta. Gli fa onore aver viaggiato fino negli Stati Uniti per essere insieme alla squadra, ma tornare in pista già questo weekend era troppo difficile".

Maverick Vinales non scenderà in pista ad Austin, il dolore per la morte del cugino Dean Berta Vinales (deceduto sabato scorso in gara in SuperSport 300, a Jerez) è ancora troppo forte. "Credo che abbia preso la decisione giusta, lo rispetto molto. Sono anche estremamente orgoglioso di come Aprilia lo abbia sostenuto e di come si sia comportata di fronte alla sua scelta, della sensibilità dimostrata. Sono fiero di far parte di questo team", ha dichiarato dal circuito statunitense il compagno di squadra di Maverick, Aleix Espargarò.