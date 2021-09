Lotta al titolo, serve un Bagnaia da record

Erano 4 anni che in MotoGP non si registravano 2 vittorie consecutive dei nostri piloti, bisogna tornare a Dovizioso nel suo anno migliore. Ma per vincere il Mondiale servirà un Pecco da record, più vincente del forlivese e di Capirossi. Gli appuntamenti di domenica: Moto3 alle 18, Moto2 alle 19.20, MotoGP alle 21, in diretta su Sky Sport MotoGP e su Sky Sport Uno. In pista anche la Superbike: round di Portimao live su Sky

GUIDA TV MOTOGP - GUIDA TV SBK