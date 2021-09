Bagnaia a caccia del Diablo: "Serve costanza"

Pecco all'esame Austin: "Spero di ritrovare le stesse sensazioni di Aragon e Misano. Per il titolo è fondamentale essere costanti". L'altro ducatista, Miller: "Il circuito mi piace molto e nel 2019 sono salito sul podio, sono fiducioso". Gli appuntamenti di domenica: Moto3 alle 18, Moto2 alle 19.20, MotoGP alle 21, in diretta su Sky Sport MotoGP e su Sky Sport Uno. In pista anche la Superbike: round di Portimao live su Sky

Pecco vuole il tris: dopo le vittorie di Aragon e Misano, Bagnaia punta a confermarsi . "Questi giorni di riposo prima della gara negli Stati Uniti e dopo il test di Misano mi sono serviti per ricaricarmi ed assimilare i due successi, soprattutto l'ultimo ottenuto sulla pista di casa!", spiega Pecco. Il piano nel GP delle Americhe è chiaro: " Nelle ultime due gare mi sono trovato subito a mio agio sulla moto fin dalle libere del venerdì e in generale le mie sensazioni sulla Desmosedici sono state estremamente positive . Spero quindi di ritrovare le stesse sensazioni anche ad Austin e di poter essere altrettanto competitivo".

Miller: "La pista di Austin mi piace molto, sono fiducioso"

I numeri

Marquez capitan America, ma Bagnaia vuole il tris

Ottimista l'altro pilota del team ufficiale Ducati, Miller: "Sono molto contento di tornare a correre negli Stati Uniti. La pista di mi piace molto e sono stato sul podio qui l'ultima volta che abbiamo corso, nel 2019, per cui spero di potermi ripetere. A Misano in gara e nel test le sensazioni in sella alla mia Desmosedici GP sono state ottime, sono fiducioso, voglio lottare per un buon risultato".