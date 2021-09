Austin è casa Marquez: qui Marc ha collezionato sei vittorie di fila. "Non so quale sia il segreto, evidentemente la pista si adatta bene al mio stile di guida. Voglio guidare bene, divertirmi e puntare al podio". Sulla Honda 2022 provata a Misano: "Promossa, migliorata soprattutto ne grip al posteriore". Domenica la gara alle 21 live su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno. Superbike a Portimao: il round del Portogallo è live su Sky GUIDA TV MOTOGP - GUIDA TV SBK Condividi:

Chiamatelo il King di Austin: Marc Marquez qui ha ottenuto il suo primo successo nel 2013, segnando il record per il vincitore più giovane (20 anni e 15 giorni), che tuttora detiene. Da allora fino al 2018, il vincitore negli USA fu solo lui (nel 2019 la spuntò Rins). È un conteggio che comprende non solo le 6 vittorie consecutive ad Austin, ma anche i successi a Indy dal 2013 al 2015 e Laguna Seca 2013, per un totale di 10 vittorie consecutive negli Stati Uniti. Come si approccia un GP così? "Quando arrivi in un circuito in cui hai bei ricordi il feeling è diverso, speciale. Non veniamo qui da due anni, l'anno scorso è saltato per l'emergenza coronavirus, e sappiamo che ci sono le buche che cambiano la pista, questo è un aspetto importante da considerare", spiega Marc Marquez intervistato da Antonio Boselli. L'otto volte campione del mondo ha le idee chiare: "L'obiettivo questo weekend è guidare bene, divertirmi e cercare di salire sul podio".

"Partire bene dalle prime libere" di M. Merlino USA sinonimo di Honda: numeri e curiosità "Vogliamo partire bene dalle prime prove libere del venerdì. Sappiamo che è una stagione particolare per me, per via dell'infortunio alla spalla, che ho faticato e sofferto, ma qui voglio divertirmi e se ci riuscirò sono sicuro che i risultati arriveranno. Oltre alle buche anche le staccate violente potranno essere un problema per me, dovrò gestire bene la situazione per fare un bel risultato. Quartararo e Bagnaia saranno veloci, quando sei in lotta per il titolo hai una spinta in più che ti fa andare forte, da parte mia cercherò di fare il massimo".

"Honda 2022 promossa" Il punto Da Ducati a Yamaha, il bilancio dei test di Misano "La Honda 2022 che ho provato a Misano? Possiamo di sicuro dire che è promossa! Emerge una grande differenza rispetto al passato, la più grande che abbia mai notato in questi anni. Abbiamo lavorato bene sui punti deboli della moto, come il poco grip al posteriore. Siamo stati veloci, ora dobbiamo capire come si comporta su altri tracciati e cercare di migliorarla ulteriormente".