Valentino: "Nel 2019 ad Austin ho chiuso 2°, sarebbe bellissimo tornare sul podio, ci proverò". Tema sicurezza: "Più che l'età il problema è l'aggressività in pista: è aumentata molto, bisogna educare i piloti al rispetto. E servono penalità dure". Dovizioso: "A volte vedo comportamenti immaturi anche dai colleghi più grandi...".

Il Motomondiale torna ad Austin, dopo l'assenza dell'anno scorso legata all'emergenza coronavirus. Rossi: "La pista è difficile ma mi piace moltissimo, è davvero bello tornare, questa trasferta ci voleva. L'ultima volta che abbiamo corso qui, nel 2019, sono andato molto forte, ho chiuso 2° alle spalle di Rins, sarebbe bellissimo riuscire a salire ancora sul podio. Ci proverò di sicuro". Piloti a parte, c'è un altro fattore che può complicare i piani in pista: "Bisognerà fare attenzione al meteo, con questo caldo sarà ancora più tosta".

"Educare i giovani a rispettarsi" Honda Marquez: "Fabrizio? Non perdo tempo a commentarlo" Valentino torna sul tragico incidente di Jerez di sabato scorso, in SuperSport 300, in cui ha perso la vita ad appena 15 anni Dean Berta Vinales, cugino di Maverick: "Quello che è successo è stato un disastro. Uno dei pericoli principali del nostro sport è quello di cadere ed essere investiti: in quella gara c'erano oltre 40 moto alla partenza, 42. Sono davvero tante. Bisogna anche pensare che le moto sono pesanti e non molto veloci, per cui restano tutte vicine, il rischio di un incidente in una bagarre è ancora più alto". "Negli ultimi anni i piloti giovani fanno paura, sono estremamente aggressivi. Ed è questo il punto, è questo il problema: l'aggressività. Se uno fa qualcosa di pericoloso la penalità deve essere dura. A volte mi sembra che i piloti rischino senza preoccuparsi quanto dobrebbero degli avversari, il rispetto in pista viene prima di tutto".

Dovizioso: "Pista perfetta per fare esperienza" Al fianco di Rossi c'è Dovizioso, alla sua seconda gara in Petronas: "Sono curioso di vedere in che condizioni sia la pista, purtroppo nel 2019 era un circuito difficile da affrontare per grip e buche. Per noi è la pista perfetta per fare esperienza".