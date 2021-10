Austin, in pista una gomma in più

Michelin porta un'opzione aggiuntiva, su un tracciato difficile e con un asfalto non sempre ottimale. Marquez è il re delle statistiche, ma nelle ultime 4 edizioni nemmeno lui è più riuscito a battere i propri record. Gli appuntamenti di domenica: Moto3 alle 18, Moto2 alle 19.20, MotoGP alle 21, in diretta su Sky Sport MotoGP e su Sky Sport Uno. In pista anche la Superbike: round di Portimao live su Sky

Casa Marquez

di M. Merlino

USA sinonimo di Honda: numeri e curiosità

Lo sceriffo di Austin, che in Texas ha vinto 6 volte su 7, ha anche segnato il best lap di sempre in 2'02”135 e il miglior giro in gara con il tempo di 2'03”575. I due record risalgono rispettivamente al 2015 e al 2014, con gomme Bridgestone: le condizioni dell'asfalto, su cui corre anche la Formula 1, influiscono non poco sulle prestazioni, così come la mancanza di test. Michelin porterà ben 4 opzioni asimmetriche al posteriore, tutte con spalla destra più dura, mentre le 3 anteriori saranno simmetriche. Lo pneumatico aggiuntivo al posteriore sarà in mescola hard. Nessuna variazione invece per le rain.