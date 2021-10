La MotoGP torna ad Austin dopo aver visto la cancellazione dell’evento nel 2020 a causa della pandemia Covid-19. Dopo la settimana di Misano, con il weekend di gare e la due giorni di test, il Mondiale si sposta in Texas per una gara che si preannuncia decisiva nella lotta per il Campionato. Pecco Bagnaia è in grande ascesa grazie con la sua Ducati alle ultime due vittorie consecutive, anche se lo strappo da ricucire con il leader del Mondiale, Fabio Quartararo, è ancora ampio: con 48 punti di vantaggio e ancora quattro gare a disposizione, il francese della Yamaha può anche permettersi il lusso di gestire i rivali. Ne sarà capace, oppure andrà a 'full attack'? Per molti l'uomo da battere sarà Marc Marquez, vincitore per sei volte di fila in Texas dal 2013 al 2018. L'ultimo a indossare il cappello da cow-boy sul gradino più alto del podio è stato però Alex Rins nel 2019. Non ci sarà Maverick Vinales dopo il grave lutto che ha colpito la sua famiglia. Il fuso orario (Italia a +7 rispetto ad Austin) regalerà agli spettatori un grande spettacolo in prima serata. Gara in programma domenica alle 21 live su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Prima Moto3 alle 18, poi Moto2, alle 19.20.