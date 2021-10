Terza pole consecutiva per Bagnaia, che ad Austin riporta là davanti la Ducati come solo Stoner aveva fatto negli Stati Uniti: "E' stato fondamentale il gioco di squadra con Miller, che devo ringraziare. Nelle FP4 siamo tornati alla moto di Misano e mi sono ritrovato. Il miglior pilota della MotoGP adesso è Quartararo, io sono secondo..."

Pecco Bagnaia conquista ad Austin la quarta pole della carriera in MotoGP , diventando il primo italiano con 4 pole in una stagione dal 2009 , quando Rossi ne registrò 7. Per Pecco terza pole consecutiva e Ducati davanti a tutti negli Stati Uniti per la terza volta dopo Stoner a Laguna Seca nel 2007 e 2008.

"Ringrazio Miller per la pole, mi ha aiutato"

qualifiche

Prima pole Ducati ad Austin: griglia di partenza

"Stavamo perdendoci fino alle FP3, perchè stavamo andandotroppo dietro al problema delle buche, limitando il mio feeling con la moto. Abbiamo deciso dalle FP4 di tornare alla moto di Misano e da quel momento mi sono subito trovato a mio agio. Grazie anche a Miller, che nel T1 fa spavento e che mi ha insegnato come farlo. Fino a stamattina non era la mia moto, dovevo adattarmi. Appena ho ritrovato feeling con la moto, va meglio in tutto. Nel secondo tentativo ho spinto come un matto ed è andata bene, sono contento perchè abbiamo fatto un gran giro. L'incognita gomma per la gara è ancora presente. La pista? L'hanno riasfaltata... Sono contento perchè quando il weekend partiva male, difficilmente riuscivo a raddrizzarlo. Invece qui abbiamo fatto un'altra pole, il passo è abbastanza buono e sono felice. E' stato bello il gioco di squadra con Miller, che mi ha aiutato molto".