Fabio Quartararo non molla il suo inseguitore Bagnaia: se l'italiano centra la pole, il francese della Yamaha lo segue a ruota in seconda posizione. "Con Pecco abbiamo un buon rapporto, non è facile visto che stiamo lottando per lo stesso sogno. Lui ora è il più veloce. Non sarà una gara facile, qui l'errore è dietro l'angolo. Sto soffrendo per il jet-leg, ogni mattina alle 5 sono già sveglio"

Bagnaia-Quartararo sta diventando un'abitudine in prima fila. I due contendenti del Mondiale si trovano infatti davanti a tutti per la settima volta consecutiva. Il francese della Yamaha, 2° ad Austin, non molla un centimetro il rivale della Ducati, che cerca la rimonta nel Mondiale.

"Gara non facile, qui l'errore è dietro l'angolo"

"Con Pecco ho una relazione molto buona ed è difficile quando stai lottando per lo stesso sogno, ci conosciamo da tanto tempo. Lui ora va più forte, è stato bello fare tutto questo. Domenica sarà una gara interessante. E' molto facile fare un errore, anche per le gomme non sono convinto sulla mescola, non ne ho idea. Sarà lo stesso per tutti, anche Miller e Bagnaia hanno provato due gomme. Ho provato la media ed è abbastanza buona, ma sento che manca qualcosa".