Settimo ad Austin, Mir viene retrocesso di una posizione dagli Steward della FIM per il contatto all'ultimo giro con Miller (bagarre di cui è bravo ad approfittare Bastianini, che chiude 6°). Dopo il traguardo confronto acceso tra i due, con lo spagnolo che chiede scusa al ducatista. Lo stesso Mir nel post gara: "Io penalizzato, lui invece in Qatar no: non capisco perché"

