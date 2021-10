Bagnaia: "Spettacolo da godersi fino alla fine"

Chi sta lottando per il titolo in MotoGP, ossia Bagnaia, secondo in classifica: "Sarà bello vedere questo duello fino alla fine, è sempre entusiasmante quando i punti di distanza sono così pochi". L'altro pilota del team Ducati ufficiale, Miller: "Dopo la caduta in Gara 2 ho mandato un messaggio a Toprak dicendogli ‘su la testa’. È stata questione di sfortuna, sembra che abbia avuto un problema meccanico. Sta guidando in modo fenomenale dall'inizio della stagione. Anche Redding (terzo con 424 punti) è riuscito a recuperare alcuni punti. Sarà molto interessante seguire gli ultimi due Round". Morbidelli: "La lotta per il titolo è ancora apertissima. Penso che Toprak possa spuntarla, ma dovrà fare tutto al meglio per gestire il vantaggio in classifica". Infine Pol Espargarò: "I piloti che si stanno giocando il titolo si rispettano e allo stesso tempo in gara lottano fino in fondo, regalando un grande spettacolo a tutti i tifosi, è bellissimo seguire questo Mondiale".