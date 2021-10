Mondiale in famiglia: nel 2022 una nuova sfida

Le coppie del Mondiale 2021

Luca Marini, cresciuto nella stessa scuola di traversi a Tavullia, approdato nella classe regina dopo una gavetta con ottimi risultati in Moto2, ha la stessa passione del fratello più famoso, oltre al grande amore per le 4 ruote. L'annuncio del ritiro del Dottore a fine stagione è stata una crepa nel Motomondiale ma anche nel cuore di Luca, che dall'anno prossimo non troverà più il fratello in griglia di partenza. Valentino con Luca in pista pareggia i conti con lo spagnolo Marquez, il cui fratello minore Alex, dopo aver condiviso la gioia del mondiale nel 2019, è stato promosso in motoGP lo scorso anno. 3 anni di differenza ma una vita insieme tra due ruote e non solo... Tra le coppie più affiatate e longeve del paddock , 7 stagioni assieme in top class, quella di Aleix e Pol Espargaró. Non c’è gara che uno non osservi con attenzione ogni mossa dell'altro, confrontandosi continuamente. E a volte anche discutendo animatamente in pista, dove quando si incrociano in situazioni di gara non se le mandano certo a dire.