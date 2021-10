Lunga chiacchierata tra il ducatista e la CNN, partendo dalle origini del suo soprannome: "Mia sorella ha 20 mesi più di me: quando eravamo piccoli chiamarmi 'Francesco' per lei era difficile, così mi chiamava Pecco". Sull'idolo Valentino: "Ricordo bene la prima volta che l'ho incontrato, ero nervosissimo. Nell'ultimo mese mi ha incoraggiato ad essere sempre il migliore e a progredire a ogni GP"

Terzo nell'ultimo GP delle Americhe, Francesco Bagnaia dopo il podio di Austin si è raccontato alla CNN: dalle origini del suo soprannome all'incontro con il suo idolo Rossi, diventato poi mentore e amico, passando per la prima vittoria in MotoGP e la lotta per il titolo. Secondo nella classifica piloti, il ducatista settimana prossima tornerà a Misano (GP dell'Emilia Romagna live su Sky), dove Quartararo avrà il primo match point per il Mondiale.