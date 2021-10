Stagione decisamente delicata per Marc Marquez: "È rimasto fuori a lungo, gli altri intanto hanno continuato a battagliare. Non è in forma, in più la moto è andata fuori strada, non è la Honda di un tempo". Ma Doohan resta fiducioso: "Con il talento che ha e se il team dovesse portare una nuova moto competitiva, Marc potrà lottare per un altro titolo". Il prossimo weekend si torna in pista a Misano: l'intero GP live su Sky

Per rivedere Marc Marquez nelle posizioni che contano è ancora presto. Lo spagnolo può tornare a lottare per il titolo, ma per riuscirci deve poter esprimere al massimo il suo talento e servono passi avanti dalla sua Honda: a tracciare questa analisi al podcast 'In the Fast Lane' è una delle leggende del motociclismo, Mick Doohan. "In questo sport non si aspetta nessuno. Marquez è stato fuori a lungo e i piloti sono in pista ogni settimana. Quando lui è stato fuori, gli altri hanno continuato a battagliare. Quest'anno Marquez non è propriamente in forma, in più penso che la moto sia andata un po' fuori strada, la Honda non è più la moto di una volta - sostiene Doohan - Hanno ripreso alcuni ingegneri che avevano in passato, ai miei tempi ogni due o tre anni c'era un rinnovamento e penso che arriveranno nuovi tecnici per il 2022".