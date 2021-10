Finché l'aritmetica glielo consente, Pecco Bagnaia ha tutto il diritto di crederci. Fabio Quartararo è a un passo dal titolo della MotoGP, ma il pilota della Ducati può ancora lottare per per tenere in vita l'ultima residua speranza. Per riuscirci dovrà vincere domenica a Misano o quanto meno ritrovarsi a fine gara con meno di 50 punti da recuperare al francese nelle due corse restanti. Complicato, ma non impossibile perché Fabio non vince da tre gran premi, mentre lui ha vinto due degli ultime tre. Ma soprattutto, e questo è il dato più importante da considerare, perché sul circuito romagnolo Pecco ha già vinto a metà settembre, battendo propio Quartararo alla fine di un duello lungo, quanto appassionante e difficile. La settimana prima aveva liquidato anche Marc Marquez ad Aragon, dimostrando una crescita costante nell’ultimo scorcio di campionato.