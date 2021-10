Graziano Rossi racconta come è nata la passione per il motociclismo nel cuore del figlio: "Ricordo che con il primo motorino faceva gli allunghi in corridoio e in fondo arrivava di traverso. Dal papà ha preso la fantasia nel fare sorpassi, dalla mamma ha preso la padronanza della testa. Non sono mai stato entusiasta del rapporto con Valentino, l’ho sempre inseguito, ma lui si è sempre servito solo di sé stesso. Vincere, aveva quello in testa, non c’era nient’altro"

Chi è Valentino Rossi? Cosa rappresenta?

"Valentino è stato uno che ha dato tutto quello che aveva al suo sport, al motociclismo, e da questo sport ha preso tantissimo, ha preso soprattutto l’amore di un sacco di gente, questo è qualcosa che non ti dimenticherai mai in tutta la tua vita, che porterai sempre con te. E tua figlia sarà ben contenta di avere un babbo che ha avuto un’esperienza così dolce nella vita".

Come è iniziato tutto? Partiamo dalla scelta del nome...

"Il nome Valentino ha una storia molto bella: ho cominciato a fare motociclismo da giovane, grazie soprattutto a un amico che preparò una moto dal nulla, con i pochissimi soldi che avevamo, si chiamava Valentino. Un giorno siamo andati insieme al mare a Pesaro e lui non è tornato più. È un omaggio al mio amico che ha avuto un grande significato nella mia vita. La Stefi (Stefania, la mamma di Rossi, ndr) è sempre stata l’interprete principale della carriera di Valentino, da quando ha cominciato, per tutto quello che ha fatto, perché una mamma che non vuole, anche se sta zitta non vuole. E se non vuole sicuramente non va avanti niente. Lei non ha mai detto di no, ha sempre voluto questa cosa, le è sempre piaciuta, e quindi la cosa è andata avanti anche, anzi soprattutto grazie a lei".

Come avete scoperto che avevate un bambino straordinariamente dotato e quando?

"Noi l’abbiam portato avanti, ma c’entriamo poco. C’entra che alle prime corse che ha fatto, le ha fatte subito con la testa e la velocità di uno che aveva già capito tutto ancor prima di cominciare. Uno che quando eravamo a Cattolica, lui era in pole, gli ho detto ‘Puoi partire anche a sinistra, poi la curva si allarga’, mi ha guardato e mi ha detto ‘Non ti preoccupare’, era uno che aveva già capito cosa stava a fare lì. E lui stava lì per vincere. Lui aveva inquadrato un periodo in cui poteva arrivare davanti e poi ci è arrivato, forse anche prima di quello che aveva inquadrato. Vincere, aveva quello in testa, non c’era nient’altro. Per me è sempre stato quello che a un paio d’anni, con il primo motorino che gli avevo preparato, dato che non è passato attraverso la bicicletta, faceva gli allunghi in corridoio e in fondo arrivava di traverso, le prime volte che ci saliva. Io che mi ero esposto a cercare di farlo diventare un pilota, già mi andava benissimo così. Io l’ho sempre vissuto così".

Da bambino com’era?

"A scuola andava perché era obbligatorio, arrivava tardi 4 volte su 4. Lui è sempre in ritardo, per me è una cosa insopportabile".

Un difetto di Valentino?

"Lui è in ritardo sempre e comunque, al punto che secondo me è una filosofia di vita che uno deve assumere, perfezionare, coltivare fino a diventare uno spaccamento totale per gli altri… Non è mai stato puntuale nella vita, mai".