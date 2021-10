Stefania Palma, la mamma di Rossi, delinea un ritratto intimo del figlio: "Non ha mai fatto capricci inutili, è sempre stato bravo, anche a scuola. Più che vincere, a lui è sempre piaciuto andare in moto. Ha avuto un amore immenso per questo sport, dopo il ritiro mi immagino un inverno più tranquillo. Sono contentissima di diventare nonna, me lo immagino bravo come papà, affettuoso, attento. Spero che la nipotina abbia i miei occhi e i capelli ricci di Francesca"

"No, perché? È un libro aperto, non è uno che nasconde, si vede se è arrabbiato o triste".

"Sì, però ha sempre studiato l’avversario, è sempre stato corretto. Se vuoi vincere, in qualche modo devi fregare l’avversario. Possiamo citare eventualmente la spallata con Gibernau, però secondo me non ha mai fatto delle cose che si devono condannare, è sempre stato corretto".

L’hai trovato duro in pista? Grziano dice che in pista non è buono per niente...

" A Valentino piaceva più andare in moto , gareggiare con l’amico, i sorpassi, le frenate… La voglia di vincere è arrivata dopo. Valentino racconta che un giorno si è fatto fregare con le minimoto, Graziano lo ha preso, ha caricato tutto e lo ha portato a casa, non lo ha fatto girare più".

"Vincente non mi piace come parola. Per me la stoffa di un appassionato mi piace di più. Anche per esempio quando sono arrivate le minimoto lui stava tutto il giorno lì a Cattolica e girava, girava…bisognava andarlo a prendere per portarlo a casa".

"È vero. Non rimanda niente. Le cose che sono un po’ complicate ci pensa, poi quando ha deciso ha deciso, non torna indietro".

Vuoi bene ai ragazzi del Ranch? Li conosci?



"Sì, certo. In quel caso faccio il tifo, divento tifosa vera. Dopo ogni gara potrei dare i miei consigli…".

È stato importante Valentino nella cresciuta tecnica e umana di Luca Marini?

"Sì, anche se Luca ha fatto tutto da solo. Quando vedo Luca a volte mi confondo, somiglia molto a Valentino nel portamento sulla moto, quando era piccolino mi confondevo. Come personalità invece sono diversi, Luca con me è più chiuso, anche Valentino è po‘ chiuso, ma poi lo supera".

Come è iniziata la storia di Valentino nel Motomondiale?

"Quando si è iscritto al Mondiale per la prima volta bisognava scrivere una lettera, una liberatoria. Io non ero molto contenta, perché per me era importante la scuola. Lui ha detto ‘Non ti preoccupare, ci penso io’ e lì ho firmato. Finito lì".

Valentino dice che, nonostante sia nel Motomondiale da 25 anni, impiega ancora un’ora per fare le valigie tutte le volte che deve partire…

"È vero, secondo me succede perché si sta già concentrando per la partenza. Dopo che ho lavato e stirato, è lui che mette a posto i vestiti e le magliette per colore, per maniche, per pesantezza, si accorge se ho fatto un errore".

Ha mai pensato di andare via da Tavullia?

"Valentino è un abitudinario, Tavullia gli piace, è bella, abbiamo un bel panorama, è a due passi dal mare, ci sono le piste, c’è tutto, perché andare via? Non c’è il traffico che c’è nelle grandi città, qual è il posto migliore di Tavullia? Non lo conosco".

Un piatto che prepari tu, che a lui piace da matti?

"Tutti i primi piatti, soprattutto cappelletti e polpette".

Fa un effetto particolare essere mamma di una leggenda?

"Leggenda? Queste cose non le vivo cosi. Però mi piace Valentino come esempio dei bambini, quando li vedo che portano in ufficio un disegno o una lettera per il loro pilota preferito, questo mi piace tantissimo".

E adesso diventi nonna!

"Sono contentissima, mi fa molto piacere, è un po’ che ci pensavo, non glielo avevo mai chiesto, però tutte le mie amiche da tempo hanno i nipotini, mi fa molto piacere… Me lo immagino bravo come papà, affettuoso, attento, presente, felice".

Come ti immagini la bimba in arrivo?

"Spero abbia i miei occhi. Dicono che le bambine somigliano ai papà…Papà Valentino somiglia a me, quindi buono…Poi la immagino mora, con i capelli di Francesca, riccia...".