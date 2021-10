Valentino lascia Misano con una battuta: "È stato talmente lungo e bello, che forse agli ultimi due GP dell'anno non ci vado. Ho fatto una gara decente!". Marc Marquez: "Ha fatto tantissimo per la MotoGP. Le maglie con scritto 'Grazie Vale' dicono tutto". Bagnaia: "Grande emozione"

Dall'ultima alla decima posizione: " È stato talmente lungo e bello, che forse agli ultimi due GP dell'anno non ci vado. Ho fatto una gara decente !", con questa battuta Valentino commenta il suo ultimo gran premio italiano dopo i baci e gli abbracci alla madre, alla fidanzata che presto lo renderà padre di una bambina, al fratello Luca (in pista con una Ducati Avintia inedita, con la livrea gialla sublimata dal 'Grazie, Vale ! "), a Uccio, a Bagnaia e a tutto il suo team.

"Mi trovavo molto bene con la moto e le gomme, il mio passo era buono, sono partito da dietro ma ho fatto un po' di sorpassi e alla fine sono entrato nella top ten, questo è stato il modo migliore per salutare la gente", aggiunge Rossi intevistato da Sky. A proposito di 'gente', di tifosi, Valentino dopo la gara ha deciso di ringraziare tutti i suoi tifosi lanciando il casco ideato apposta per la sua ultima gara a Misano e dedicato proprio alla sua 'marea gialla' .

La festa subito dopo il traguardo

La festa è iniziata subit dopo aver tagliato il traguardo: Valentino è stato circondato da meccanici, amici e colleghi, sono stati particolarmente emozionanti gli abbracci con il fratello Luca e con Bagnaia, cresciuto nella sua Academy. E poi c'è stato il saluto alla sua 'marea gialla', il popolo che lo ha accompagnato per tutta la carriera e in ogni angolo del mondo. Rossi ha lanciato il suo casco dedicato in curva un po' come fanno i calciatori col pallone o la maglia lanciando ora la caccia al fortunato 'ricevitore'.