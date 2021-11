Miller: "Avere Stoner nel box è fantastico"

Ottime qualifiche a Portimao per Jack Miller, che ha chiuso con il secondo tempo alle spalle del compagno di scuderia Pecco Bagnaia. Ducati protagonista quindi, davanti a un ospite d'eccezione. In questo weekend nel box della rossa è infatti presente l'ex campione del mondo Casey Stoner. "Averlo qui è fantatstico - ha detto Miller - quando parla uno come lui lo ascolti bene"

Ducati ancora una volta protagonista in qualifica a Portimao. La pole è stata conquistata da Pecco Bagnaia (5^ di fila), alle sue spalle Jack Miller. L’australiano ha centrato la settima prima fila in questa stagione, la 19^ in carriera. Il tutto davanti a un suo celebre connazionale. Ospite d’eccezione del box della rossa in questo weekend è infatti l’ex campione del mondo (2007 e 2011) Casey Stoner. Miller dopo aver conquistato la seconda piazza ha parlato delle sue sensazioni in vista della gara, ma anche del valore di potersi confrontare con un personaggio del genere, che ha dato consigli sia lui che a Bagnaia. "Ci piace avere Casey al box - ha spiegato - è fantastico. Quando parla lui lo si ascolta bene, perché la fonte è importante. Tra l’altro non parla a vanvera, non dice mai troppo. Gli devo anche un ringraziamento perché mi ha permesso di guadagnare qualcosa nell’ultimo settore."