Due battaglie si sono concluse, in MotoGP: Quartararo in cima alla classifica piloti, Ducati al vertice in quella costruttori. Ma c'è ancora un titolo da assegnare: quello di miglior debuttante della stagione. A giocarselo sono Martin e Bastianini, separati da appena tre punti. L'epilogo a Valencia: gara domenica alle 14 live su Sky

Futuro assicurato

Ducati

Dall'Igna: "Faremo di tutto per vincere nel 2022"

Martin, spagnolo di Madrid, ha 21 anni, ha vinto il titolo della Moto3 nel 2018 e oggi corre con moto e team italiani, Ducati Pramac. Bastianini, romagnolo purosangue, ha 23 anni, ha vinto la Moto2 l'anno scorso, e corre per un team spagnolo con moto italiana, Ducati Avintia. In classifica sono separati da tre punti soltanto. Jorge ha già vinto la sua prima gara in Austria, ma Enea, di recente, ha collezionato due podi a Misano. I due si scrutano in pista e scherzano su questa rivalità, consapevoli che comunque vada a finire hanno un futuro assicurato. La Ducati intanto si frega le mani, felice di avere aggiunto due cavalli di razza a una scuderia che vanta già parecchi talenti. Sempre che qualcuno non venga a bussare alla loro porta. Il loro valore, quasi si sicuro, è destinato a crescere.