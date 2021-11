Ancora un problema fisico per il campione spagnolo, costretto a saltare l'ultima gara di Valenia e i successivi test di Jerez de la Frontera per le conseguenze della caduta in allenamento mentre faceva. Soffre di un problema agli occhi già avuto nel 2011.

Già assente nel GP dell'Algarve di domenica scorsa, Marc Marquez non potrà rientrare nella gara finale della stagione in programma questo weekend a Valencia e dovrà rinunciare anche ai test di Jerez del 18 e 19 novembre, a causa di un problema alla vista diagnosticato in seguito a un incidente in allenamento.