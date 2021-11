Stagione da dimenticare per Marc Marquez: a sette giorni di distanza dall'annuncio dell'assenza del pilota spagnolo nel GP dell'Algarve, a causa di una caduta in allenamento con cui si era procurato una commozione cerebrale, arriva un nuovo comunicato Honda. E purtroppo, ancora una volta, non arrivano buone notizie. L'otto volte campione del mondo soffre di diplopia, ossia la doppia percezione di una immagine . Si tratta dello stesso occhio lesionato nel 2011 dopo l'incidente a Sepang , come si legge dal comunicato Honda: "L'esame effettuato - ha spiegato il dottor Dalmau - ha confermato che il pilota è affetto da diplopia e ha evidenziato una paralisi del quarto nervo destro con interessamento del muscolo obliquo superiore destro. Questo quarto nervo destro è quello già ferito nel 2011".

Nel 2011 l'intervento agli occhi

Venerdì 22 ottobre, nelle prove libere del GP di Malesia, l'allora 18enne Marc Marquez finì a terra insieme ad altri tre piloti. I primi esami diagnosticarono un forte colpo alla cervicale con una successiva infiammazione del nervo e conseguenti problemi alla vista. Inevitabile l'assenza in gara tre giorni dopo, ma non solo: lo spagnolo dovette rinunciare anche al GP di Valencia, dove Bradl si laureò campione, mentre Marc si dovette accontentare a fine stagione del secondo posto nella classifica piloti. I problemi non finirono lì, Marc continuava ad avere problemi alla vista, dopo ulteriori controlli gli venne diagnosticata la diplopia verticale: il 16 gennaio 2012 venne operato. L'intervento chirurgico non gli impedì di vincere il Mondiale: con otto vittorie a fine anno festeggiò il suo secondo titolo iridato della carriera, dopo quello in 125 conquistato nel 2010.