Jovanotti e Rossi sono amici storici. Nei momenti importanti della carriera di Valentino, Lorenzo Cherubini (questo il vero nome del cantante) ha sempre dimostrato la sua vicinanza al campione di Tavullia. E adesso che il Dottore si appresta a vivere il suo ultimo weekend da pilota MotoGP a Valencia, Jovanotti è andato a far visita al 46 prima della partenza per la Spagna. "Ho fatto un giro a Tavullia per salutare #thegreatest e la sua moto – scrive il cantante, postando una foto insieme a Valentino –. L’atmosfera è quella di un inizio, più che della fine di qualcosa. Anche se domenica ci sarà da commuoversi come nei grandi bis alla fine dei concerti epici, proprio come nei concerti la musica resta nell’aria e nei cuori per sempre. E l’artista... sta già pensando alla prossima canzone. Avanti tutta doctor!”. Insomma, per Jovanotti non si tratta di una fine, ma semplicemente di un nuovo inizio. In effetti, dopo il ritiro dalla MotoGP, Rossi inizierà una nuova fase della sua vita, tra le competizioni di macchine e la vita in famiglia con Francesca e la figlia in arrivo.