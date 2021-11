Nella sua ultima conferenza da pilota MotoGP a Valencia, la Dorna ha mostrato a Rossi un video di ringraziamento da parte dei suoi tanti tifosi in giro per il mondo. Davanti a quelle immagini, Valentino (che è sempre riuscito a trattenere le lacrime) si commuove. La sala stampa a quel punto si alza in piedi e gli regala una meritata standing ovation

E alla fine, anche Valentino Rossi è riuscito a commuoversi. Sembrava impossibile, lui che ci ha abituato a spezzare sempre la tensione con quel sorriso rassicurante. Un sorriso che ci ha confortato per 26 anni, anche nei momenti più difficili, più complicati, sportivamente e umanamente. E invece questa volta anche la leggenda ha ceduto alle lacrime, con due grandi occhi lucidi, nel giorno della sua ultima conferenza da pilota MotoGP a Valencia. La Dorna ha regalato tante emozioni forti al Dottore. Prima lo ha messo in contatto con alcuni suoi tifosi in giro per il mondo, persone che hanno raccontato la loro storia di riscatto. Un riscatto partito proprio dalle imprese e dall’esempio di Rossi. Poi la Dorna ha aggiunto un altro video molto emozionate, in cui tanti tifosi ringraziano di cuore Valentino in molte lingue. Tante immagini, alcune molto tenere, altre decisamente bizzarre, che hanno creato un mix di emozioni a cui neanche Rossi ha saputo resistere. Dopo aver ringraziato i suoi fan per il video, il pilota nove volte campione del mondo si è commosso di fronte all’applauso della sala stampa. Una standing ovation meritata, per quello che sarà sempre un’icona intramontabile di questo sport.