I due piloti in lotta per il titolo protagonisti dalle prime libere al circuito spagnolo Ricardo Tormo: davanti c'è Gardner, 2° Raul Fernandez (lontano 23 punti nel Mondiale). Tra gli italiani il migliore è Vietti(che dall'anno prossimo avrà al suo fianco Antonelli), 4°. La gara, decisiva per il Mondiale, è domenica alle 12.20 live su Sky Sport MotoGP

Al termine della prima giornata di prove Raul Fernandez insegue Remy Gardner, proprio come nella classifica di campionato. L'australiano comanda con 23 punti di vantaggio. Gliene bastano due per vincere il titolo. Ma Fernandez continua a crederci. Gli servirebbe un miracolo, ma finché l'aritmetica alimenta la speranza fa bene a crederci. Ad ogni modo, titolo a parte, sono ancora loro due a dominare, fin dal venerdì, lo scenario della Moto2. Gli altri fanno da spettatori, Bezzecchi e Di Giannantonio hanno smesso di brillare già da qualche gara. Il romagnolo, terzo in campionato, ha chiuso ottavo, il romano segue alle sue spalle. Forse hanno già la testa proiettata alla MotoGP dove passeranno nel 2022. Nella media cilindrata resta invece Celestino Vietti, convincente anche oggi. Da un paio di gare il piemontese sta confermando un feeling migliore con la sua moto. Buon viatico per l'anno prossimo.