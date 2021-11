Domenica a Valencia sarà l'ultima gara di Valentino in MotoGP e il pilota esprime un desiderio: "Vorrei che fosse un ritiro divertente, col sorriso, nel mio stile". Chiudere con il 200° podio in carriera sarebbe un sogno: "Sarà difficile - ammette Rossi - ma se dovesse succedere offrirò un party ai colleghi".

L'ultimo 'ballo' di Valentino passa per la pista di Valencia, dove il campione di Tavullia saluterà la MotoGP dopo una carriera unica. "È una situazione complicata da gestire ma anche bella - spiega il pilota della Petronas - perché appena scendo dalla moto c'è qualcuno che vuole salutarmi, abbracciarmi... Grandi emozioni, sento un grande calore da parte di tutti ma ovviamente non è semplice concentrarsi". Il 'Dottore' spiega a Sky com'è andato il suo venerdì di Libere. "Questa è sempre una pista dura, la più difficile dell'anno per vari fattori. In mattinata eravamo convinti di girare sull'asciutto e invece ha piovuto, anche abbastanza forte. Ho provato a entrare in pista ma faceva freddissimo, una condizione da 'coraggiosi'. Quindi ho fatto qualche giro e basta. Nel pomeriggio un po' meglio, ma la prima parte rimane sempre un po' bagnata e la prima curva è molto tosta. Di base è un tracciato veramente duro, tutto a sinistra, difficile stare sulla moto, siamo in difficoltà con il degrado gomme. Ma speriamo di migliorare ed avere più grip".