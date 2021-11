La sorpresa dell'ultima gara, e che sorpresa: Simone Corsi, da tempo scomparso dalle parte alta delle classifiche della Moto2, inaspettatamente si è preso la pole position. Non gli capitava da Aragon 2012, nove anni fa. Un ritorno inatteso, uno di quei colpi di scena che il motomondiale ogni tanto sa regalare. Il pilota romano corre con la MV, ha trentaquattro primavere e un secondo posto nel mondiale 125 del 2008. In Moto 2 corre dal 2010 e la sua miglior posizione in campionato è stato il quinto posto nell’anno del debutto nella media cilindrata. Nelle ultime tre stagioni non era andato oltre il 24esimo. La sorpresa nasce da qui, anche perché a 34 anni e 9 mesi e 20 giorni è il poleman più anziano della Moto2. Ciò non toglie nulla alla soddisfazione di rivederlo lì davanti, soprattutto per la casa di Varese (che nei giorni scorsi ha dovuto dire addio a Giancarlo Castiglioni, fondatore, insieme al fratello Claudio, della Cagiva diventata in seguito proprietaria della MV Agusta). "E' un regalo che ho fatto a me stesso, a Giovanni Sandi che ha creduto in me, alla MV che mi ha dato la possibilità di correre ancora. Ma in questi anni ho continuato ad allenarmi, non mi sento così vecchio e poi in moto mi diverto ancora…".