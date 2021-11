Bagnaia: "Stavo per farmi tamponare da Rossi"

Bagnaia a Valencia partirà alle spalle del poleman Martin. Pecco rivela un episodio curioso avvenuto durante le qualifiche, dove ha girato con Rossi alle spalle: "Per poco non mi facevo tamponare da Valentino, è successa la stessa cosa a me in Qatar: penso che sia entrato nel mio tunnel d'aria, quando ha frenato la moto ha accellerato. Comunque aiutarlo è il minimo che possa fare". Domenica l'ultimo GP di Rossi alle 14 live su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno, TV8 e in streaming su NOW

Con il 2° tempo nelle qualifiche di Valencia, Pecco Bagnaia eguaglia la sequenza record (10 consecutuve) per un pilota Ducati, messa a segno da Casey Stoner nel 2008 da Barcellona a Phillip Island. Inoltre, il torinese alla 12^ prima fila della stagione, a un passo dalle 13 realizzate dall'australiano in quello stesso anno. "Sono numeri che mi rendono felice e orgoglioso", spiega Bagnaia a Sky. "A Valencia non sono mai andato forte - aggiunge - l'unica 'costante' è che cado sempre in curva 2 ed è una cosa incredibile, che devo analizzare meglio. Il grip di questa pista è diverso da tutte le altre, è come se le gomme non 'aggrappassero' e alla 2 sembra che arrivi con entrambe le ruote bloccate e devi sperare di riuscire a entrare, è una sensazione strana. Ma abbiamo fatto una bella qualifica e Martin si è meritato la pole". In Q2 ha rischiato il contatto con l'amico e 'maestro' Valentino. "Credo sia entrato nel mio tunnel d'aria e quando ha frenato la moto ha accelerato, ma è una cosa che succede spesso. Poi vado a chiederglielo...". Bagnaia è stato l'unico a lavorare con la morbida. "Il consumo della gomma è altissimo a sinistra e bisogna stare attenti. La soft è andata molto bene, decisamente meglio della dura. Ma quando ho rimesso la media ho migliorato ancora il tempo e credo di avere le idee abbastanza chiare per la gara".