Ci sono 5 Ducati nelle prime 4 posizioni in griglia: il poleman è Martin, seguito da Bagnaia e Miller. Mir in quarta casella, davanti alla Desmosedici di Zarco. Per Pecco decima prima fila consecutiva: eguaglia la sequenza record per un pilota Ducati, messa a segno da Stoner nel 2008. Il campione del mondo Quartararo scatta 8°, mentre Rossi parte 10° nell'ultimo GP della sua carriera. Domenica la gara alle 14 live su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno, TV8 e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE