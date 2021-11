Valencia è la sede dell'ultimo GP di Rossi. Sky dedica una programmazione speciale a Valentino, a partire da giovedì 11 novembre, quando il Dottore parlerà in conferenza alle 15:30. Da non perdere anche la finale degli eSports venerdì 12 novembre alle 18. Gli orari delle gare di domenica 14 novembre: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.20, MotoGP alle 14. La settimana si chiuderà domenica 14 novembre con il Galà della MotoGP alle 21. Tutto in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208) LA CONFERENZA DI ROSSI - LO SPECIALE Condividi

Ultima tappa a Valencia, questo weekend il Motomondiale chiude i battenti: è possibile seguire il round finale live su Sky. Le battaglie in Moto3 e MotoGP si sono già concluse nel segno di Acosta e Quartararo, mentre in Moto2 il titolo iridato è ancora da assegnare: a giocarselo sono i due piloti del team Red Bull KTM Ajo, Remy Gardner e Raul Fernandez (che insegue con un distacco di 23 punti). In MotoGP ultimo atto del duello tra Bastianini e Martin. Entrambi su Ducati, sono separati da appena 3 punti: chi la spunterà come miglior debuttante dell'anno? Dagli esordienti a chi ha deciso di ritirarsi, Valentino Rossi: la gara spagnola è quella del suo addio alle corse in MotoGP, lo aspetta una nuova avventura sulle quattro ruote. Assente uno dei suoi grandi rivali, Marc Marquez, fermato dalla diplopia: stagione finita, salta anche i test di Jerez del 28 e 19 novembre. Giovedì, nella tradizionale conferenza piloti, presenti i protagonisti del duello finale per il titolo, Quartararo e Bagnaia, oltre a Mir, Miller, Alex Marquez e Petrucci, che nel 2022 correrà la Dakar con KTM.

Programmazione speciale per l'ultima di Rossi Per uno dei weekend più importanti nella storia del Motomondiale ci sarà una programmazione speciale. L’addio di Valentino Rossi alla MotoGP godrà di una copertura straordinaria su Sky Sport MotoGP: a partire da giovedì 11 novembre, ogni sera dalle 21, in onda una serie di appuntamenti dedicati al 9 volte campione del mondo, dalle gare storiche agli speciali più apprezzati, dalle interviste più toccanti agli affetti di Valentino – come quelle a papà Graziano e a mamma Stefania - alle parole di Rossi a tu per tu con Guido Meda. Inoltre giovedì 11 novembre, dalle 15.30 sul canale 208, in onda l’avvicinamento alla conferenza stampa live con Valentino Rossi, con tutte le emozioni e le parole del Dottore alla vigilia di una gara importantissima per lui e per i suoi tifosi. Per tutto il weekend il mondo della MotoGP renderà omaggio a Rossi e Dorna dedicherà al numero 46 una serie di contenuti speciali in onda nel corso della settimana.

La finale degli eSports in live-streaming Da non perdere la finale degli eSports in diretta da Valencia venerdì 12 novembre alle 18, con il commento di Guido Meda e Mauro Sanchini, oltre al tradizionale Galà di Dorna live domenica 14 novembre alle 21. E per chiudere in bellezza, il documentario su Sky Documentaries “Fino all’ultima staccata” - domenica 14 novembre alle 21.15, disponibile anche on demand e in streaming su NOW - narrato da Brad Pitt che esplora la vita e la carriera dei sei motociclisti più veloci di tutti i tempi, tra cui proprio Valentino Rossi, oltre a Marco Simoncelli, Jorge Lorenzo, Daniel Pedrosa, Marc Márquez e Casey Stoner. Vittorie, sconfitte, sorpassi e prestazioni sempre al limite e la gloria da afferrare a 300 km/h.