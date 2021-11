A Valencia continuano i tributi a Rossi, all'ultima gara della carriera in MotoGP. Su tutti i camion dei team in cui ha corso il Dottore dal finestrino spunta un pannello giallo con la scritta 'Grazie, Vale!'. Curiosità: non fa eccezione il pullman di Marc Marquez (assente a causa della diplopia), uno dei più grandi rivali di Valentino. La gara domenica alle 14 live su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno, TV8 e in streaming su NOW

